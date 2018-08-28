Что случилось этой ночью: вторник, 28 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон на одной из железнодорожных станция Забайкалья. Часовой застрелил одного из нападавших.

- Несколько человек пострадали в результате беспорядков в немецком городе Хемнице. Люди вышли на улицы после убийства гражданина Германии, по делу о котором задержаны граждане Сирии и Ирака.

- Усопший сенатор Джон Маккейн оставил послание к гражданам США. Его опубликовал во вторник телеканал NBC News.

- Три баллона с пропаном взорвались рядом со статуей Свободы. Спасатели срочно эвакуировали с острова Свободы почти три с половиной тысячи человек.