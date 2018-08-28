Экс-замгубернатора Новгородской области стал фигурантом дела о взятке на 17 млн рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Новгородское следственное управление СКР возбудило дело о взятке на 17 млн рублей в отношении бывшего замгубернатора области Арнольда Шалмуева, сообщили "Интерфаксу" во вторник в ведомстве.

"Согласно версии следствия, в 2012 году подозреваемый передал эту сумму в качестве оплаты за покровительство сенатору Дмитрию Кривицкому", - сказал собеседник агентства.

В Новгородском УМВД уточнили, что факт дачи взятки был зафиксирован сотрудниками полиции.

Как сообщалось, в 2016 году суд приговорил Шалмуева к восьми годам и десяти месяцам колонии за крупное хищение бюджетных средств и в настоящий момент он отбывает срок наказания. Подозреваемый в причастности к тому же делу и объявленный в международный розыск Кривицкий в 2018 году был задержан в Италии. Решается вопрос о его экстрадиции на родину.