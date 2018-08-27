Объявившего голодовку Шестуна госпитализировали в больницу "Матросской тишины"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун госпитализирован в больницу "Матросской тишины" из-за ухудшения состояния в связи с голодовкой, сообщила "Интерфаксу" его супруга Юлия.

"Сегодня утром адвокаты узнали, что Александра (Шестуна - ИФ) перевели в больницу "Матросской тишины" из-за ухудшения состояния в связи с его голодовкой. На прошлой неделе у него был председатель Совета по правам человека Михаил Федотов и ходатайствовал о госпитализации моего мужа", - рассказала Шестун.

14 июня Басманный суд Москвы арестовал Шестуна по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2008-2014 гг. он незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, из-за этого государству был причинен ущерб в размере 62 млн руб. Шестун отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

В конце июля он объявил голодовку в СИЗО "Лефортово" в знак протеста против действий следствия, из-за которых он не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы Серпуховского района.