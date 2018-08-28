Российских студенток начнут обучать военным профессиям

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Студентки гражданских вузов в скором времени смогут проходить военную подготовку в военных учебных центрах, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Что касается девушек, это история, к которой мы возвращаемся ежегодно, когда мы получаем сотни писем, запросов. Нам везде задают один вопрос: юноши могут проходить военную подготовку, а девушки не могут. Хочу сказать, что теперь девушки могут. Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку", - сказал Шойгу во вторник на встрече с главой Хакасии Виктором Зиминым и ректорами гражданских вузов.

Однако, по его словам, эту подготовку они смогут проходить, "естественно, не по всем специальностям". "Нужно провести большую работу и до конца сентября нужно определить, какие профессии нам нужны и какие профессии доступны для девушек", - поручил министр.

Вопрос об обучении девушек поднял на встрече статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. "Является неоспоримым фактом колоссальный запрос девушек на военную службу, в частности, на военное обучение", - заявил он. Убедительным подтверждением этому является, по его словам, запредельный конкурс в военные учебные заведения среди девушек.

"Вносится предложение: в самое ближайшее время, а конкретно до конца сентября этого года вашим приказом определить по каждому вузу, по каждому военному учебному центру перечень военно-учетных специальностей, по которым мы будем проводить обучение представительниц прекрасного пола", - обратился Панков к министру. По словам замминистра, обучение девушек может начаться уже в этом году.

Министра обороны в связи с этим заметил, что Минобороны ранее из-за поступающих запросов было вынуждено провести первый набор девушек в летное училище, и они показывают хороший результат.

В августе 2017 года Шойгу сообщил, что девушки впервые в истории России станут курсантками Краснодарского авиаучилища и будут обучаться на военных летчиц. Он уточнил, что "их будет немного - 15 человек, но с учетом того количества заявок, которые поступают в адрес Воздушно-космических сил, мы не можем не ответить на эти просьбы, поэтому с 1 октября 2017 года первая группа девушек приступит к обучению на военных летчиц".