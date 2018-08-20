"Калашников" разработал новый автомат АК-308

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2018" новый автомат АК-308.

"Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12", - говорится в сообщении на ресурсе "Калашников.Медиа" в понедельник.

Отмечается, что в настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям автомата.

По данным медиаресурса, вместимость магазина - 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином - 4,3 кг. Общая длина - 880-940 мм. Автомат использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на 4 позиции, возможна установка штык-ножа.