"Яндекс" протестирует беспилотные автомобили на улицах Иннополиса

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" и правительство Татарстана договорились о создании тестовой зоны для беспилотного движения автомобилей, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии подписания соответствующего соглашения.

Гендиректор компании "Яндекс" в России Елена Бунина сообщила журналистам, что в городе будут передвигаться два автомобиля, предусмотрены пять точек посадки и высадки пассажиров, которые расположены рядом с ключевыми городскими объектами. Воспользоваться беспилотным транспортом можно, заявив в мэрию об участии в эксперименте. К настоящему времени желание участвовать выразили около ста человек.

Бунина отметила, что в прошлом году "Яндекс" приступил к активным испытаниям беспилотного транспорта, этим летом машина впервые проехала в автономном режиме около 800 км от Москвы до Казани. По ее словам, по результатам проекта планируется расширение эксперимента.

Компания рассчитывает, что в ближайшие несколько лет беспилотные технологии найдут применение в общественном транспорте, каршеринге или такси.

В пресс-релизе отмечается, что беспилотный автомобиль строго соблюдает правила дорожного движения, пропускает пешеходов, распознает и объезжает препятствия и умеет применять экстренное торможение, если это потребуется. В салоне постоянно будет находиться инженер-испытатель "Яндекса", чтобы контролировать работу систем автомобиля.