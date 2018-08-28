Суд Петербурга вернул в прокуратуру дело о тренинге "Зеора", спровоцировавшем самоубийства

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Ольги Маркеловой, обвиняемой в создании психологического тренинга "Зеора", двое участников которого покончили с собой.

Как сообщила во вторник объединенная пресс-служба городского суда, постановление о возврате дела было вынесено в рамках предварительного слушания.

"Вопрос о возврате дела был поставлен на обсуждение судом по собственной инициативе (...), так как обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом законного и обоснованного решения", - пояснили в пресс-службе.

Стороны возражали против возврата дела, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Маркелова полностью признала свою вину. В ходе следствия удалось установить, что обвиняемая и ее супруг Виктор 1971 года рождения создали некоммерческую организацию "Зеора", деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами. Они проводили тренинги личностного роста по системе "Лайфспринг", в которой "присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью". Двое участников тренингов покончили с собой.

Маркеловы были отправлены под домашний арест в октябре 2017 года. Позже Виктор Маркелов сбежал в Германию и был объявлен в международный розыск.