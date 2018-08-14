В Петербурге завершили расследование дела одного из организаторов тренинга "Зеора"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела в отношении Ольги Маркеловой, обвиняемой в создании психологического тренинга "Зеора", двое участников которого покончили с собой.

Как сообщила пресс-служба управления во вторник, в ходе следствия обвиняемая полностью признала свою вину, заявила о рассмотрении дела в особом порядке. Материалы дела направлены в суд.

В ходе следствия удалось установить, что обвиняемая и ее супруг 1971 года рождения создали некоммерческую организацию "Зеора", деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Они проводили тренинги личностного роста по системе "Лайфспринг", в которой "присутствуют признаки осуществления психологического воздействия на человека, способного нанести вред здоровью".

"Двое участников тренингов, проводимых под руководством супруга обвиняемой, покончили жизнь самоубийством, причины и мотивы которых устанавливаются следствием", - подчеркивают в СК.

Расследование уголовного дела в отношении супруга обвиняемой продолжается, оно выделено в отдельное производство, мужчина объявлен в международный розыск, заочно арестован, ему предъявлено обвинение в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, а также в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщалось, 2 октября 2017 года супруги Ольга и Виктор Маркеловы были отправлены под домашний арест в рамках уголовного дела по части 1 статьи 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Обоим было предъявлено обвинение, вину они не признавали. Позже Маркелова не обнаружили по месту содержания под домашним арестом. По данным следствия, он сбежал в Германию.