Полиция Германии ввела контроль на границе с Бельгией и Нидерландами

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Немецкие полицейские в связи с терактом на рождественской ярмарке в Берлине ввели контроль на границе Германии с Бельгией, сообщила на своем сайте в четверг бельгийская Le Soir.

Полиция Германии также ввела контроль на границах страны с Нидерландами, сообщает издание со ссылкой на официального представителя немецкий правоохранителей.

Целью введенных мер называют розыск подозреваемого в совершении атаки 24-летнего тунисца Аниса Амри. Как сообщает Le Soir, пока полицейские задержали лишь двух находящихся в розыске правонарушителей, проходящих по уголовным делам.