Трамп предложил кандидатуру на пост пресс-секретаря Белого дома

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру директора по коммуникациям Национального комитета Республиканский партии Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома, сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на переходную команду Трампа.

По ее данным, Трамп также выдвинул ряд своих сторонников - Хоуп Хикс, Джейсона Миллера, Дэна Скавино - на ключевые посты в сфере коммуникации.

Ранее в четверг Трамп уже предложил кандидатов на посты советников президента.