Предполагаемого исполнителя берлинского теракта заметили в Дании

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, может находиться в датском городе Ольборг, пишет в пятницу немецкая газета Das Bild.

Такие данные озвучили в правоохранительных органах Дании. Более подробной информации пока не приводится.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник. В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.