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СМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Есть обновление от 13:21

Амри был ликвидирован близ одного из вокзалов Милана, где он был остановлен для проверки документов

СМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине
На месте теракта в Берлине
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, застрелен в Милане, пишет в пятницу газета Bild.

Тем не менее, это противоречит ранее полученным данным о том, что Амри был замечен в датском городе Ольборг.

По сообщению британского телеканала Sky News, полиция Италии подтвердила, что отпечатки пальцев погибшего в Милане совпадают с теми, которые принадлежат террористу. Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

6 фотографий
Теги: Анис Амри, Милан, Берлин
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