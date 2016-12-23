СМИ сообщили об убийстве в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине

Амри был ликвидирован близ одного из вокзалов Милана, где он был остановлен для проверки документов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Выходец из Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине, застрелен в Милане, пишет в пятницу газета Bild.

Тем не менее, это противоречит ранее полученным данным о том, что Амри был замечен в датском городе Ольборг.

По сообщению британского телеканала Sky News, полиция Италии подтвердила, что отпечатки пальцев погибшего в Милане совпадают с теми, которые принадлежат террористу. Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.

Как сообщалось, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц вечером в понедельник.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.