Власти Италии подтвердили убийство вероятного исполнителя теракта в Берлине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава МВД Италии Марко Миннити в пятницу подтвердил, что местная полиция ликвидировала выходца из Туниса Аниса Амри, вероятно, причастного к нападению на рождественской ярмарке в Берлине.

Как отметил министр в ходе пресс-конференции, погибший "вне всяких сомнений" является исполнителем берлинского теракта.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ одного из вокзалов Милана после того, как он был остановлен для проверки документов.

Теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплатц в Берлине был совершен вечером 19 декабря. 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей. В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы Амри и его отпечатки пальцев.