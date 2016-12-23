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Угонщики ливийского самолета пригрозили взорвать лайнер

На борту находятся 111 человек - 82 мужчины, 28 женщин и один ребенок, уточнил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат

Угонщики ливийского самолета пригрозили взорвать лайнер
Угнанный ливийский Airbus A320 на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты
Фото: Reuters

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Неизвестные, угнавшие ливийский самолет А-320 авиакомпании Afriqiyah Airways, угрожают взорвать воздушное судно, сообщает мальтийское телевидение. По его данным, у обоих угонщиков есть ручные гранаты.

Как сообщалось, пассажирский самолет, направлявшийся в Триполи, был угнан в небе над Ливией и совершил посадку на Мальте. На борту находятся 111 пассажиров и семеро членов экипажа. Бойцы вооруженных сил Мальты заняли позиции вокруг приземлившегося самолета.

В последний раз инцидент с угоном самолета происходил на Мальте в 1985 году. Тогда трое террористов захватили Boeing 737 авиакомпании EgyptAir. Спустя 24 часа египетский спецназ пошел на штурм, который привел к гибели 62 человек. Выжил один из трех угонщиков, который был впоследствии осужден.

Ранее сообщалось, что самолет А320 выполнявший внутренний рейс в Ливии, угнан и направляется в сторону Мальты. Сначала сообщалось, что на борту находятся 118 человек. Позже премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил на своей странице в твиттере, что на борту 111 человек - 28 женщин, 82 мужчины и один ребенок.

Теги: Ливия, Мальта
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