Эрдоган пообещал не позволить создать новое государство на севере Сирии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз высказался против создания в Сирии каких-либо автономий, сообщает в субботу агентство Anadolu .

"Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии", - заявил он на заседании Совета внешнеэкономических связей в Стамбуле.

Турция проводит на севере Сирии военную операцию, цель которой - освободить приграничные районы от исламистов. Однако местные наблюдатели отмечают, что ее действия направлены также против вооруженного курдского ополчения, которое в Турции признается террористическим. Курдское ополчение в Сирии не подчиняется Дамаску и выступает за федерализацию и создание собственного автономного региона.

Эрдоган также подверг критике ЕС за невыполнение обещаний по оказанию помощи сирийским беженцам в Турции. "В Евросоюзе обещали, что уже к 1 июля выделят на поддержку беженцев 3 млрд евро, тогда как по состоянию на сегодняшний день выделено лишь 677 млн. Эти средства выделяются не Турции, а беженцам, через международные и правозащитные структуры. Где же эти средства? Их нет", - заявил он.

По мнению Эрдогана, это говорит о том, что в ЕС "не думают о гуманизме и интересах людей".

"Только на нужды беженцев Турция потратила $20 млрд. Это немалая сумма, - отметил президент. - Где же "богатый Запад"? Почему мы не видим шагов по защите прав человека?".