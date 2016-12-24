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В Сирии за сутки зафиксировано 36 обстрелов со стороны боевиков

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Сирии боевики совершили за прошедшие сутки 36 обстрелов в пяти провинциях страны, сообщает в субботу российский Центр примирения враждующих в САР сторон.

По данным Центра, в провинции Дамаск боевики группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Мейда, Кафер-Батна, Бузайна, Барза и Хауш-Эль-Фаддалия, стадион Эль-Абасийин, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума. В ходе обстрелов террористы использовали минометы и стрелковое оружие.

Помимо этого в той же провинции, обстрелу со стороны неназванных террористов подверглись населенные пункты Джаубар, Хауш-Харабу, Хауш-Насри и Арбил, отметили в центре.

Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия кварталы Джамария Харб эль-Захра и Лерамон города Алеппо, сообщили в центре.

В свою очередь, члены группировки "Джабхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джабхад ан-Нусра", запрещенная в РФ) обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Духия Аль-Асад, а также кварталы Шурфа, Ашрафия, Джамаия Фатх и школу Сигма в столице провинции.

В провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Джаба, Хирбат-Эль-Газала, Шейх-Мискин и Намер; в провинции Хама - Махарда и Хама; в провинции Эль-Кунейтра - населенный пункт Карфа.

Количество поселений, присоединившихся к процессу примирения в Сирии увеличилось на один пункт и достигло 1075, сообщили в центре.

В течение суток была проведена одна гуманитарная акция, сообщили в Центре. В пункте временного содержания беженцев из восточного Алеппо нуждающимся было передано около 2 тонн грузов.

Теги: Сирия, Россия
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