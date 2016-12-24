Главные новости
В РоссииВ МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориямВ миреВступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"В миреСанта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун Рождества
В России Военная операция России в Сирии

Путин обсудил с членами СБ РФ урегулирование в Сирии после освобождения Алеппо

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ сирийское урегулирование, а также подготовку к предстоящим в понедельник саммитам ЕврАзЭС и ОДКБ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На совещании обсуждалась ситуация в сирийском урегулировании с учетом завершившейся операции сирийских Вооруженных сил по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане",- сказал он.

"Были затронуты различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим в понедельник в Санкт-Петербурге встречам в верхах в рамках ЕврАзЭС и ОДКБ", - добавил.Песков.

По словам пресс-секретаря, речь на совещании также шла о некоторых вопросах внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Теги: Владимир Путин, Сирия, Алеппо
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориямВ МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориям
Россия поддержала проект резолюции, запрещающий Израилю возводить поселения на палестинских территорияхПодробнее
Детский омбудсмен предложила создать в России реестр педофиловДетский омбудсмен предложила создать в России реестр педофилов
Ранее был разработан законопроект об отмене сроков давности по преступлениям сексуального характера в отношении детейПодробнее
Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких Sukhoi Superjet 100Росавиация приостановила эксплуатацию нескольких Sukhoi Superjet 100
Производитель лайнеров уверяет, что обнаруженный дефект стабилизатора не критичен и угрозы в эксплуатации не представляетПодробнее
В стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефектВ стабилизаторах Sukhoi Superjet 100 обнаружили дефект
Росавиация потребовала провести проверку самолетовПодробнее
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное.Пресс-конференция Владимира Путина. Главное.
Президент подвел итоги года в экономической, внешнеполитической и социальной сферахПодробнее
Замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом дела о смертях от "Боярышника"Замглавы иркутского Роспотребнадзора стал фигурантом дела о смертях от "Боярышника"
Чиновника подозревают в халатностиПодробнее
Медведев согласился приостановить продажу спиртосодержащей продукцииМедведев согласился приостановить продажу спиртосодержащей продукции
Исключение составят парфюмерия и стеклоомывающие жидкостиПодробнее
Источник сообщил об улучшении состояния здоровья ЛужковаИсточник сообщил об улучшении состояния здоровья Лужкова
Сейчас жизни экс-мэра ничего не угрожаетПодробнее
Юрий Лужков экстренно госпитализирован в МосквеЮрий Лужков экстренно госпитализирован в Москве
Его вывели из состояния клинической смертиПодробнее
Жители Крыма через несколько дней получат российский газЖители Крыма через несколько дней получат российский газ
"Черноморнефтегаз" закончил работу по присоединению крымской ГТС к газопроводамПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 23 декабря7 фото
23 декабря
Фотохроника 23 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориямВ миреВступил в силу распространяющийся на все страны мира "акт Магнитского"В миреСанта Клаус отправился в кругосветное путешествие в канун РождестваСпортСын Михаэля Шумахера будет выступать в европейской "Формуле-3"
СМИ узнали об аресте в Турции более 1,5 тыс. человек за посты в соцсетях
В Тунисе арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
В МИД РФ прокомментировали резолюцию Совбеза ООН по палестинским территориям
МИД РФ назвал цинизмом демонтаж советского памятника в польском городе Ланьцут
Эксперт не увидел угроз РФ от подписанного Обамой закона по оборонной политике
Путин обсудил с членами СБ РФ урегулирование в Сирии после освобождения Алеппо
Санта Клаус первой посетил Россию
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи