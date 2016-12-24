Трамп подтвердил желание увеличить ядерный арсенал США

По оценкам главы Пентагона, полное обновление обойдется США в $350-450 млрд, некоторые эксперты оценивают программу замены и модернизации ядерных вооружений в $1 трлн

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп вновь высказался на тему ядерных вооружений и необходимого усиления своей страны.

По словам журналистки MSNBC Мики Бжезинская, Трамп заявил ей в телефонном разговоре: "Пусть будет ядерная гонка. Мы превзойдем их по всем показателям и продержимся дольше". Бжезинская, которая является дочерью американского политолога и государственного деятеля Збигнева Бжезинского, сообщила о своем разговоре с избранным президентом в телешоу Morning Joe.

Это уже второе за последние дни заявление Трампа о ядерном оружии США. Так в четверг он написал в своем твиттере, что Соединенные Штаты должны увеличить и усилить свой ядерный потенциал.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

Помощники Трампа тогда попытались сгладить ситуацию, заявив, что тот имел в виду опасность попадания ядерного оружия в руки террористов. Но избранный президент вновь сделал противоречивое высказывание, которое вызвало беспокойство специалистов.

Так директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал слова Трампа безответственными и авантюрными, подчеркнув, что эти заявления могут вызвать враждебность противников США в ситуации, когда этого можно было бы легко избежать.

Что придется поменять

В свою очередь ABC News сообщает , что американская ядерная триада (межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики и атомные подводные ракетоносцы) требуют обновления. И хотя Пентагон все последние годы занимался их модернизацией, военное ведомство намерено заменить их все в ближайшие десятилетия.

Этот процесс будет долгим и затратным: министр обороны Эш Картер заявлял ранее в Конгрессе, что программа полного обновления обойдется в $350-450 млрд. Начать процесс можно будет в 2021 году. Но по некоторым оценкам, 30-летняя программа обновления обойдется американскому бюджету в $1 трлн.

Американским вооруженным силам в любом случае придется это сделать, поскольку срок службы имеющихся систем доставки ядерного оружия истечет в ближайшие 15-20 лет. Процесс их замены на данный момент находится в фазе тестирования и оценки.

ABC News констатирует, что американские МБР "Минитмен-3" (Minuteman III) состоят на вооружении с 1970-х годов. Они были модернизированы, но новые МБР последний раз вводились в США в эксплуатацию в 1980-х годах - ракеты MX - и они уже сняты с вооружения.

Летом 2016 года ВВС США занялись разработкой новых МБР, которые, согласно плану, должны встать на вооружение к 2029 году. Кроме того, идет процесс замены 76 стратегических бомбардировщиков B-52, которые были разработаны в 1950-х и используются еще с 1960-х годов. Им на смену к 2025 году придет новый B-21.

Флот США также меняет 14 подлодок типа "Огайо", которые служат с 1980-х годов. Но новые субмарины "Колумбия" поступят на вооружение не ранее 2031 года.

Вступивший в силу в 2011 году Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ III) предполагает сокращение США и Россией числа своих ядерных боезарядов до 1550.

На вооружении США на текущий момент 1361 ядерный боезаряд, в то время как у России 1796. Преимущество РФ в этом показателе объясняется процессом замены старых боеголовок на новые.