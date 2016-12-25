В ДНР сообщили о почти 230 обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные за прошедшие сутки 224 раза обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) несмотря на введенный режим тишины, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Несмотря на "режим тишины", украинские боевики за прошедшие сутки 224 раза нарушили режим прекращения огня. При этом противник выпустил по территории республики 76 мин калибра 82 и 120 мм, а также 104 боеприпаса из различных типов гранатометов. Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение", - сказал он на брифинге.

По его словам, обстрелам подверглись десять населенных пунктов, подконтрольных ДНР.

21 декабря трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины призвала к полному прекращению огня с 00:00 24 декабря на Донбассе.