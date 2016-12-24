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В ЛНР заявили о нарушении перемирия украинскими военными

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Калиново, сообщили в субботу в силовом ведомстве ЛНР.

"ВСУ нарушили "режим тишины", вступивший в силу с 00 часов 00 минут 24 декабря 2016 года в соответствии с договоренностями, подписанным накануне в Минске", - сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.

Там уточнили, что в 11:50 украинские военные обстреляли район села Калиново, выпустив по позициям ЛНР пять мин калибра 122 мм. "Наши подразделения получили приказ соблюдать режим тишины и не поддаваться на провокации ВСУ", - добавили в ведомстве.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили о нарушениях режима перемирия со стороны украинских военных в ночь на субботу.

Между тем украинские военные также рассказали в субботу, что с начала действия режима прекращения огня их позиции в Донбассе четыре раза подвергались обстрелу.

Как сообщалось, с полуночи 24 декабря вступило в силу очередное соглашение о прекращении огня в Донбассе, принятое в результате переговоров контактной группы в Минске.

Теги: Украина, Донбасс, ЛНР
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