Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил в воскресенье президенту РФ Владимиру Путину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Кремля.

Глава Турции "выразил самые искренние соболезнования в связи с катастрофой российского самолета Ту-154 в Сочи", отмечается в сообщении.

"Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии", - информирует пресс-служба.

В разговоре принял также участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находящийся с рабочим визитом в России, добавили в Кремле.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.