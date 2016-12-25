Опознание погибших в катастрофе Ту-154 проведут в Москве

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Опознание тел погибших в результате катастрофы Ту-154 будет проводиться в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса России.

"Также в Москве будет оказываться медико-психологическая помощь родственникам", - сообщил представитель ведомства.

Психологическая помощь будет оказываться в Минобороны, добавил он.

Ранее президент России Владимира Путина распорядился создать правительственную комиссию в связи с крушением Ту-154. Ее возглавил, по поручению премьера Дмитрия Медведева, министр транспорта Максим Соколов.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В Ту-154 находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ (трое журналистов Первого канала, трое сотрудников телеканала "Звезда" и трое сотрудников НТВ).

Самолет российского Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через две минуты после вылета из Сочи. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

Министерство обороны России опубликовало список пассажиров и имена членов экипажа, которые находились на борту упавшего лайнера.

Понедельник 26 декабря в РФ объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе.