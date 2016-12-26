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Два населенных пункта присоединились к перемирию в Сирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий в провинциях Латакия и Хомс, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1077. При этом количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось - их 94, говорится в сообщении военного ведомства.

Боевики 28 раз за сутки обстреляли населенные пункты и объекты в Сирии. Атаки зафиксированы в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама и Деръа, говорится в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что в провинции Дамаск формирования причисляющей себя к оппозиции группировки "Джейш аль-Ислам" обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Мазраад-Махмуд, Кабун, Бузайна, Дума и Хуаш-эль-Фара, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.

"Вооруженные формирования группировки "Ахрар-аш-Шам" обстреляли из стрелкового оружия кварталы Лерамон и Хайй-Эль-Антари в городе Алеппо. Группировки террористической организации "Джабхат Фатх аш-Шам" ("Джабхат ан-Нусра", запрещена в РФ) из реактивных систем залпового огня, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Шурфа, кварталы Ашрафия, "1070", Дахия аль Асад, Джамаия Фатх и школу Хигма в городе Алеппо", - говорится в документе.

В Минобороны РФ сообщили, что в провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-эль-Фаддалия, Джаубар, Кепта, Кабун, Хауш-эш-Шалак и Хауш-Насри. В провинции Деръа террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-эль-Газала и Шейх-Мискин; в провинции Хама - населенные пункты Махарда и Хама.

"Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в течение суток проведена одна гуманитарная акция в районе Бенезид города Алеппо в пункте временного размещения жителей, покинувших восточные районы города, которым произведена передача около 2 тонн гуманитарных грузов.

Теги: Сирия, Минобороны
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