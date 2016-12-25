Глинка должна была привезти госпиталю в Латакии тонну медикаментов

Сотрудникам госпиталя, как рассказал глава СПЧ, после его посещения пообещали их доставку в ближайшее время

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Погибшая в авиакатастрофе самолета Ту-154 Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, везла в Сирию около тонны медикаментов, собранных фондом "Справедливая помощь", сообщил глава Совета по правам человека в РФ Михаил Федотов.

"Несколько месяцев назад мы побывали в Латакии в госпитале, и увидели, что это хороший новый госпиталь, открыт совсем недавно, хорошее оборудование, врачи и медсестры, а медикаментов нет, расходных материалов нет. А как помочь без лекарств больным, новорожденным, младенцам, онкологически больным детям?", - сказал он журналистам.

Федотов отметил, что члены СПЧ пообещали сотрудникам госпиталя, что в ближайшее время привезут туда необходимые медикаменты. "Когда мы вернулись в Москву, Лиза через свой фонд организовала сбор медикаментов, они были закуплены, было около тонны медикаментов, и она все время мне звонила и спрашивала: "Когда мы полетим в Сирию, медикаменты могут испортиться и пропасть". Нам говорили - не сейчас, позднее, невозможно... оказалось, что это возможно стало вчера вечером", - сообщил глава СПЧ.

"Вчера вечером она загружала в самолет медикаменты, сегодня мы узнали, что самолет разбился, - добавил Федотов. - Это страшная потеря. Очень тяжелая, очень личная для нас всех".

Другие продолжат благотворительную и правозащитную работу, начатую Глинкой, но "святых не заменить", отметил он.

"Другую такую Лизу мы не найдем. Конечно, есть и будут люди, которые будут заниматься благотворительностью, правозащитной деятельностью. Свято место пусто не бывает, но святых не заменить, а Лиза была святой, - сказал Федотов журналистам. - Я не сомневаюсь ни на минуту, что она уже в раю".

Он добавил, что помощь людям была миссией Глинки, она делала все для других, была "невероятно добрым человеком, великолепно организованным, человеком потрясающей силы воли, честности и порядочности".

Федотов отметил, что гибель Глинки является невосполнимой потерей для СПЧ. "Это для нас личная трагедия, мы все ее не просто знали, не просто любили, мы с ней работали вместе каждый день, и нам будет ее очень не хватать, это такой удар для Совета, который я не знаю, как мы будем восполнять", - сказал он.

В катастрофе самолета Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря, погибли 84 пассажира и восемь членов экипажа.

В самолете находились военнослужащие РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.