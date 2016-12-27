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Омбудсмен Рады по правам человека посетит граждан Украины в колониях Симферополя

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Валерия Лутковская в следующем году посетит осужденных украинских граждан, содержащихся в исправительных колониях в Симферополе, сообщила во вторник российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Лутковской было предоставлено право посетить в ИК-1 и ИК-2 в Симферополе осужденных граждан Украины, но, поскольку много заняло времени посещение в следственном изоляторе, достигнута договоренность о посещении ею уже в следующем году этих граждан", - сказала Москалькова "Интерфаксу".

Она выразила надежду, что украинская сторона в свою очередь выполнит договоренности о посещении граждан России, которые находятся в колониях на Украине.

Уполномоченные также планируют обсудить перемещение осужденных украинцев из Крыма и других субъектов РФ на родину, сообщила Москалькова. "Для этого проделана определённая работа, собраны необходимые документы. И МИД России запросил МИД Украины о подтверждении их украинского гражданства, а также мы должны получить подтверждение, что украинская сторона готова принять для дальнейшего отбывания наказания этих граждан на территории Украины. Их сейчас 17 человек", - отметила российский омбудсмен.

Она сообщила, что обратилась к Лутковской с просьбой оказать содействие в составлении по возможности максимально полного перечня граждан РФ, которые содержатся в местах лишения свободы на территории Украины. "Мы будем углублять наше сотрудничество, по крайне мере мы имеем для этого решимость. Взаимный мониторинг порядка условий содержания под стражей граждан Украины на территории России и граждан России на территории Украины считаем эффективным и важным для людей, особенно в условиях того политического противостояния, которое сейчас заплетается между двумя государствами", - заявила Москалькова.

Она подчеркнула, что, по мнению омбудсменов двух стран, уполномоченные по правам человека "должны работать, как врачи, без границ".

Ранее Москалькова сообщала, что уполномоченные России и Украины по правам человека посетили украинских заключенных, содержащихся в СИЗО в Симферополе. Она отметила, что Лутковская встретилась тогда с тремя заключенными.

Теги: Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Валерия Лутковская
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