Москалькова посетила в СИЗО Николаева двух задержанных СБУ российских военных

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова посетила российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова, содержащихся на Украине в СИЗО города Николаева.

"Я только что вышла из СИЗО города Николаева, где содержатся два наших военнослужащих - Максим Одинцов и Александр Баранов, которые были задержаны на границе в ноябре месяце, и вот уже месяц они находятся здесь в следственном изоляторе", - сказала во вторник Москалькова "Интерфаксу".

Она отметила, что оба заключенных находятся в удовлетворительном состоянии, на условия и порядок содержания в СИЗО не жалуются. "Больше всего их, конечно, волнует предъявленное обвинение, которое они считают незаконным, необоснованным и несправедливым", - отметила омбудсмен.

Она подчеркнула, что Одинцов и Баранов в апреле 2014 года заявили об отказе от гражданства Украины и считают себя гражданами России. "Вместе с тем, украинская сторона, поскольку не было указа об исключении их из украинского гражданства, считает их гражданами Украины, и по этой причине российский консул к ним не допускается. Вот это серьезная коллизия, которая будет предметом дальнейшего рассмотрения", - сказала Москалькова.

Также, по ее словам, оба заключенных попросили заменить адвокатов, поскольку считают, что защита осуществляется не так эффективно, как они бы хотели. Кроме того, Одинцов заявил, что нуждается в медицинской помощи, так как при задержании ему повредили руку. "Я буду обращаться к своей коллеге Лутковской (украинский омбудсмен Валерия Лутковская - ИФ) с тем, чтобы ему провели исследование у квалифицированного травматолога и оказали необходимую помощь", - сообщила Москалькова.

Одинцов и Баранов в 2014 году перешли служить в российскую армию. Они были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар". Военным предъявили подозрение в дезертирстве и госизмене.

Следственный комитет РФ со своей стороны завел дело о похищении российских военнослужащих. Как сообщили "Интерфаксу" в СК, установлена причастность к этому преступлению граждан Украины Романа Ткаченко и Сергея Павленко.