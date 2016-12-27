БелАЭС сообщила об инциденте при транспортировке корпуса реактора

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - РУП "Белорусская атомная электростанция" сообщило, что при транспортировке корпуса реактора по железной дороге произошел незначительный инцидент.

"26 декабря во время выполнения маневровых операций на станции Славное Белорусской железной дороги произошло в негабаритном месте незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза (корпуса реактора для Белорусской АЭС) об опору контактной сети", - говорится в сообщении дирекции БелАЭС.

Там подчеркнули, что "повреждений на корпусе реактора не выявлено". Кроме того, график движения поездов не пострадал, груз далее следует по установленному расписанию.

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

В ночь на 10 июля 2016 года субподрядная организация перемещала корпус реактора первого энергоблока с одного ложемента на другой, однако при строповке произошел перекос груза, корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей. Никаких серьезных повреждений при этом корпус не получил, отмечал первый замглавы "Росатома" Александр Локшин. Однако Минэнерго Белоруссии направило российской стороне уведомление о решении заменить корпус реактора. В ответ на это "Росатом" сообщил, что поменяет его, предупредив, что замена приведет к отсрочке ввода блока как минимум на полгода.

Начало монтажных работ на блоке N1 Белорусской АЭС было перенесено на конец 2016 года.