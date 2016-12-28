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США выступили против поставок ПЗРК сирийской оппозиции

В Госдепартаменте отрицают факты поставок ПЗРК из США

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - США не предоставляет оппозиции в Сирии переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и выступает против этих поставок, заявил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

"Мы не снабжаем сирийскую оппозицию ПЗРК. Наша позиция по ПЗРК не изменилась, мы очень серьезно обеспокоены попаданием такого рода вооружений в Сирию", - сказал он.

Ранее президент США Барак Обама отменил запрет на поставки вооружений, военного снаряжения и техники в Сирию. Снятие запрета фактически отменяет эмбарго на военные поставки в Сирию, которую Вашингтон считает "спонсором терроризма".

В документе, направленном президентом в Пентагон и Госдепартамент, разъяснялось, что снятие запрета не относится к сирийскому режиму, поставки будут осуществляться "иностранным войскам, нерегулярным отрядам или лицам", которые оказывают поддержку действиям США против терроризма в Сирии.

Теги: США, Сирия
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