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Сирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликта

Глава Высшего комитета по переговорам ждет регламент и четкую повестку переговоров

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции Рияд Хиджаб назвал предложение о переговорах по политическому урегулированию конфликта в Сирии "искренними усилиями" к миру и заявил об их поддержке.

"Мы приветствуем сдвиг в позициях некоторых мировых держав и искренние позитивные усилия, которые могут стать отправной точкой реализации чаяний сирийского народа путем достижения соглашения, которое принесло бы безопасность и стабильность",- говорится в распространенном им заявлении для прессы.

Ранее Россия, Иран и Турция выступили с инициативой о проведении межсирийских переговоров по политическому урегулированию в Сирии в Астане, идею поддержал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, согласившись предоставить казахстанскую столицу в качестве площадки для их проведения.

Хаджиб в своем заявлении отметил, что ВКП хотел бы добиться прекращения огня на всей территории Сирии в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Вместе с тем, по его словам, ВКП пока не получал какой-либо официальной информации по вопросам организации переговорного процесса, заявив при этом: "Конечно, определение четкой повестки дня позволит определить и позицию заинтересованных держав".

Представитель госдепартамента США Марк Тонер сообщил на брифинге, что США поддерживают все усилия, направленные на политическое урегулирование сирийского конфликта.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал, что на межсирийские переговоры в Астане помимо России, Турции и Ирана могут быть приглашены также представители Саудовской Аравии и Катара.

Теги: Сирия
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