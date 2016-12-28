Главные новости
В РоссииВерсию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетнойВ РоссииОчевидец снял на видео взлет и падение Ту-154В РоссииХлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"
В мире

Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"

В Израиле указывают на ошибки, которые совершила администрация Обамы на Ближнем Востоке

Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
Госсекретарь США Джон Керри
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бесполезной патетикой назвал министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан предстоящее выступление госсекретаря США Джона Керри в конгрессе по вопросам ближневосточного урегулирования.

"Это просто патетика представлять план (урегулирования - ИФ) в последнюю минуту (пребывания на посту госсекретаря - ИФ), когда он не смог ничего изменить за все время пребывания в офисе", - цитируют СМИ заявление министра.

Ранее о выступлении Керри в среду проинформировал журналистов представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Эрдан отметил, что "к несчастью, администрация Обамы, которая годами совершала ошибки на Ближнем Востоке, пытается убедить в том, что хаос продлится и после ее ухода".

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Тель-Авива отказаться от строительства поселений на западном берегу Иордана. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.

Тонер отверг эти обвинения, заявив, что "США ничего не готовили и ничем не дирижировали" в этом вопросе.

Накануне голосования в СБ ООН Б.Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп пытались убедить Барака Обаму в необходимости наложить вето на резолюцию.

Теги: США, Израиль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном АлеппоСаперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
С 5 декабря от взрывоопасных предметов очищено 966 га сирийской территорииПодробнее
Из Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушкамиИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушками
Подозрительная сумка была осмотрена взрывотехникамиПодробнее
На Кубе запретили использование имени Кастро в общественных местахНа Кубе запретили использование имени Кастро в общественных местах
Цель инициативы - избежать культа личностиПодробнее
В США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера РубинВ США умерла доказавшая существование темной материи астроном Вера Рубин
В течение свой научной карьеры Рубин изучила свыше 200 галактикПодробнее
Bild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФBild узнала о плане Киссинджера по улучшению отношений Трампа с РФ
Бывший госсекретарь США, вероятно, станет посредником между Вашингтоном и Москвой и предложит свой вариант решения проблемы санкций и крымского вопросаПодробнее
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из ФранцииМинистр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции
Опасения Авигдора Либермана вызывает предстоящая конференция по миру на Ближнем Востоке в Париже, которую он называет "трибуналом против Израиля"Подробнее
Синдзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на ГавайяхСиндзо Абэ возложил цветы к могиле американских военных на Гавайях
В ходе визита на остров Оаху японский премьер вместе с президентом США посетит базу американских ВМС в Перл-ХарбореПодробнее
Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100Мексиканская авиакомпания приостановила полеты Sukhoi Superjet 100
Interjet также сочла нужным выпустить отдельное заявление о том, что это решение никак не связано с авиакатастрофой в СочиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВерсию об ошибке пилотирования Ту-154 назвали приоритетнойВ РоссииОчевидец снял на видео взлет и падение Ту-154В РоссииХлопонин опроверг введение рецептов на валокордин и "зеленку"СпортФК "Анжи" распродаст ведущих игроков команды
Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"
Президента Южной Кореи заподозрили в пособничестве коррупции
Сирийская оппозиция поддержала переговоры по урегулированию конфликта
Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксированы на востоке Румынии
Спасательное судно в Японском море взяло на буксир российский теплоход
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи