Израильский министр обвинил госсекретаря США в "пустой патетике"

В Израиле указывают на ошибки, которые совершила администрация Обамы на Ближнем Востоке

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Бесполезной патетикой назвал министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан предстоящее выступление госсекретаря США Джона Керри в конгрессе по вопросам ближневосточного урегулирования.

"Это просто патетика представлять план (урегулирования - ИФ) в последнюю минуту (пребывания на посту госсекретаря - ИФ), когда он не смог ничего изменить за все время пребывания в офисе", - цитируют СМИ заявление министра.

Ранее о выступлении Керри в среду проинформировал журналистов представитель госдепартамента США Марк Тонер.

Эрдан отметил, что "к несчастью, администрация Обамы, которая годами совершала ошибки на Ближнем Востоке, пытается убедить в том, что хаос продлится и после ее ухода".

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Тель-Авива отказаться от строительства поселений на западном берегу Иордана. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.

Тонер отверг эти обвинения, заявив, что "США ничего не готовили и ничем не дирижировали" в этом вопросе.

Накануне голосования в СБ ООН Б.Нетаньяху и избранный президент США Дональд Трамп пытались убедить Барака Обаму в необходимости наложить вето на резолюцию.