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В Германии задержали предполагаемого сообщника берлинского террориста

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Власти Германии задержали выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине, сообщает в среду агентство The Associated Press.

Имя подозреваемого прокуратура пока не раскрывает. Известно лишь, что ему 40 лет, его удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри.

В прокуратуре Германии сообщили, что "дальнейшие следственные действия помогут установить возможную роль задержанного в организации теракта". Подозреваемого смогут держать под стражей без ордера на арест до вечера четверга, отмечает агентство.

Как сообщалось, накануне вечером 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц. Власти квалифицировали это как теракт.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы выходца из Туниса Аниса Амри и его отпечатки пальцев. 23 декабря Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ одного из вокзалов Милана после того, как был остановлен для проверки документов.

Грузовик въехал в толпу на ярмарке в Берлине

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Теги: Германия
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