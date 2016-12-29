Задержанный тунисец не был связан с организатором теракта в Берлине

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Германии отпустила выходца из Туниса, заподозренного в участии в организации теракта в Берлине, сообщают в четверг западные СМИ.

Подозреваемый был задержан накануне, его имя следователи не раскрыли. Однако в итоге результате следственных действий в прокуратуре пришли к выводу, что он "не тот человек, с которым контактировал Анис Амри (исполнитель теракта)".

Как сообщалось, 40-летнего тунисца удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Амри.

Как сообщалось, вечером 19 декабря в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц 12 человек погибли и около 50 пострадали. Власти квалифицировали это как теракт.

В грузовике, использованном для совершения теракта, были найдены документы выходца из Туниса Аниса Амри и его отпечатки пальцев. 23 декабря Амри был ликвидирован правоохранительными органами близ вокзала в Милане после того, как его остановили для проверки документов.