Украина передала ДНР 15 пленных

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона в одностороннем порядке передала властям самопровозглашенной Донецкой народной республики 15 пленных.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса" с места события, передача проходит между городами Горловка и Майорск в нейтральной зоне.

"Нам отдают 15 человек, этот список был составлен представителями Украины. Нам его прислала госпожа Геращенко (представитель Украины в гуманитарной подгруппе - ИФ). Я не скажу, что процесс (обмена пленными - ИФ) сдвинулся, но эти 15 человек не были переданы сюда до тех пор, пока главы республик не передали Украине накануне двух женщин..." - сказала журналистам омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева.

По ее словам среди переданных с украинской стороны людей есть те, кто находился в плену с 2014 года. Ранее в четверг уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что ДНР за все время конфликта добровольно передала Украине 80 человек.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила, что представители ДНР обещали до Нового года освободить подростков, задержанных за якобы "диверсии и терроризм".

"Представители ОРДО (ДНР - ИФ) пообещали, что до нового года будут выпущены подростки, которых удерживают... за "диверсии и терроризм". Но мы ожидаем освобождения ребят и апеллируем к Москве и Кремлю проявить гуманизм", - написала Геращенко на своей странице в фейсбуке.