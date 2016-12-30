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В ДНР заявили о гибели 314 человек от обстрелов украинских военных за год

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - За год от обстрелов украинскими военными территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ДНР погибли 314 человек, получили ранения 406 человек, разрушены 820 зданий, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима прекращения огня составило 143 613 раз, в том числе, из тяжелого вооружения 78 223 раза. Общая масса выпущенных по территории республики боеприпасов составила 2000 тонн. Было разрушено и повреждено 820 домостроений и объектов инфраструктуры республики. С начала 2016 года в ДНР от рук вооруженных сил Украины погибли 314 человек, в том числе трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 406 человек, среди них 16 детей, 323 мужчины и 83 женщины", - сказал Басурин в пятницу на брифинге.

Он утверждает, что силы и средства Вооруженных сил Украины, сосредоточенные в зоне конфликта по состоянию на декабрь 2016 года составили 32 438 человек личного состава, 213 танков, 351 единица артиллерийских установок калибра 152 и 122 мм, 198 минометов калибра 82 и 120 мм, 84 ракетных систем залпового огня, 1154 боевых бронированных машин.

"За год нами было зафиксировано более 100 провокаций, совершенных украинскими силовиками вдоль линии соприкосновения, связанных с попытками прорыва наших позиций",- сказал Басурин.

Сославшись на официальные данные Минобороны Украины, он отметил, что за 2016 год потери украинских вооруженных сил составили 214 погибших и 1324 раненых, добавив, что "в действительности эта цифра больше". "Согласно информации от украинских волонтерских организаций и медперсонала крупных военных госпиталей как в зоне АТО, так и в тылу, количество погибших составляет около 600, раненых - более 2000", - заявил Басурин.

Теги: Украина
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