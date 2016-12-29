Асад в разговоре с Путиным обещал соблюдать договоренности о прекращении огня

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению", - говорится в сообщении.

"Высказано общее мнение, что запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса", - отмечается в нем.

Путин ранее сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Он отметил, что достигнутые по Сирии договоренности являются результатом работы России с партнерами в регионе, с Турцией и Ираном. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в свою очередь сообщил, что перемирие в Сирии начнется в полночь 30 декабря.