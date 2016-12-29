США ввели санкции против России в связи с кибератаками

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство финансов США опубликовало в четверг сообщение о санкциях против России в связи с кибератаками.

В список включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций. В перечень, в частности, вошел ряд руководителей Главного управления Генштаба РФ - глава ГРУ Игорь Коробов, а также Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. ГРУ и ФБР также значатся как объекты санкций разделе "компании и ведомства".

Среди физических лиц также фигурируют россияне Алексей Белан и Евгений Богачев.

Среди компаний в списке значатся ООО "Специальный технологический центр" (Санкт-Петербург), организация "ЦОР Секьюрити" (Москва), НКО "Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных" (Москва).

Санкции подразумевают блокирование имущества и запрет на въезд в США.

О том, что новые санкции будут носить адресный характер, ранее сообщал Bloomberg. По его сведениям, Минфин также планировал внести в свой черный список сотрудников российских IT-компаний.

Власти США обвиняли хакеров из РФ в серии кибератак, целью которых, по мнению Вашингтона, было влияние на исход президентских выборов в Соединенных Штатах. Москва все эти обвинения отвергает.