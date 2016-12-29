СМИ узнали об адресном аспекте санкций США за предполагаемые кибератаки РФ

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении России в связи с предполагаемыми кибератаками в ходе предвыборной кампании в стране коснутся чиновников, связанных с военной разведкой, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В сообщении также отмечается, что санкции, о которых, как ожидается, должны объявить в четверг или в пятницу, коснутся также некоторых российских государственных учреждений.

"Меры, которые, как ожидается, объявят в четверг, коснутся чиновников в российском руководстве, включая некоторых из тех, кто связан с ГРУ (орган внешней разведки, именуемый сейчас - Главное управление Генерального штаба ВС РФ - ИФ)", - говорится в сообщении.

"Шаг США также коснется некоторых российских госучреждений и IT-компаний, связанных с ними", - отмечает агентство, ссылаясь на неназванного источника.

Власти США обвиняли хакеров из РФ в серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения отвергает. А избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно были проведены именно российскими хакерами.