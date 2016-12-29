США вышлют из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - США высылают из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов в рамках санкций, вводимых в связи с предполагаемыми российскими кибератаками , сообщило в четверг агентство Associated Press.

По его данным, дипломатам дано 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Доступ к дипмиссиям будет закрыт для дипломатов уже к полудню пятницы по американскому времени.

Сообщается, что причиной высылки стало нарушение правил дипломатической деятельности.

Также телеканал Sky News сообщил о том, что в Мэриленде и Нью-Йорке закрыты два российских дипломатических жилых комплекса, якобы использовавшихся для разведки.