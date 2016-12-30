Трамп встретит Новый год в компании Сильвестра Сталлоне и еще 800 гостей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп будет встречать 2017 год в своей резиденции во Флориде в компании более 800 гостей, сообщает в пятницу издание The Hill.

В частности, на вечеринке будут присутствовать киноактер Сильвестр Сталлоне и музыкальный продюсер Куинси Джонс.

Планируется, что в резиденции "Мар-а-Лаго" гостям сначала предложат коктейли, потом состоится праздничный ужин, а затем - танцы.

Вместе с Трампом Новый год будут встречать его супруга Мелания и младший сын Баррон.