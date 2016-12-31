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В мире Крушение Ту-154 в Черном море

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154

Акция прошла у здания российского генконсульства в Нью-Йорке

Американцы спели гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Фото: Reuters

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Около двух десятков американцев, в основном участники хора Института Шиллера в Нью-Йорке, исполнили возле здания генконсульства РФ российский гимн в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 под Сочи.

Участники хора института, к верхней одежде которых были приколоты георгиевские ленты, сначала исполнили на немецком языке отрывок из кантаты Иоганна Себастьяна Баха, а затем спели на русском гимн России. Некоторые из них принесли к зданию генконсульства цветы.

В описании к видео Института Шиллера говорится, что большинство погибших в авиакатастрофе были артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья, все находившиеся на его борту погибли.

Акции памяти жертв авиакатастрофы над Черным морем

8 фотографий
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени АлександроваСвечи у портрета дирижера Ансамбля им. Александрова Валерия Халилова у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в МосквеМосквичи несут цветы к телецентру &quot;Останкино&quot; в память о погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154Цветы у здания фонда &quot;Справедливая помощь&quot; в Москве, который возглавляла Елизавета Глинка, погибшая в авиакатастрофеЖители Минска приносят свечи и цветы к российскому посольствуАкция в Донецке в память о погибших в крушении самолета Ту-154
Цветы у здания концертного зала &quot;Александровский&quot; в Москве, где находится репетиционная база Ансамбля имени Александрова
Теги: Нью-Йорк, Ту-154
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