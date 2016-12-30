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Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта

Данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, не оставляют оснований для дальнейшей проработки версии, которую можно квалифицировать как теракт, сообщил источник

Расследование катастрофы Ту-154 не смогло найти признаков теракта
Подъем обломков самолета Ту-154 со дна Черного моря
Фото: пресс-служба МЧС России/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", - сказал источник. Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", - сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", - сказал источник.

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