Радиообмен на борту разбившегося Ту-154 составил около 10 секунд

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Радиообмен на борту разбившегося в районе Сочи Ту-154 был краток, заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

"Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?", - отметил Байметов.

По его словам, одна из фраз которую произнес командир воздушного судна, говорит о начале развития особой ситуации на борту.

"Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит", - сказал Байметов на пресс-конференции в Москве в четверг.