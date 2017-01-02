В Бишкеке назвали маловероятной причастность гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле

Ранее турецкие СМИ, ссылаясь на местные правоохранительные органы, сообщили , что террористический акт мог совершить выходец из Узбекистана или Киргизии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - МИД Киргизии проверяет информацию о возможной причастности киргизского гражданина к теракту в ночном клубе в Стамбуле.

По словам официального представителя киргизского внешнеполитического ведомства Айымкан Кулукеевой, "возможная причастность гражданина Киргизии к теракту в Стамбуле, который произошел в новогоднюю ночь, проверяется нашим ведомством. Мы поручили консулу в Стамбуле проверить появившиеся в прессе сведения об этом".

Она отметила, что причастность к теракту киргизского гражданина маловероятна, "по предварительным данным, эта информация недостоверна, однако мы все же ее проверяем".

По данным МИД Киргизии, согласно предварительной информации, жертв и пострадавших среди граждан республики в результате теракта в Стамбуле нет.

"Сотрудники генерального консульства в Стамбуле находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и местными властями Турции. Нашими дипломатами информация постоянно проверяется, продолжается работа по выяснению необходимых сведений", - отметили в пресс-службе МИД Киргизии.

По сообщению турецкой газеты "Хюрриет", правоохранительные органы Турции считают, что террористический акт мог совершить выходец из стран Средней Азии - Узбекистана либо Киргизии.

"Турецкие стражи порядка расследуют возможную связь между нападением на клуб и июньской атакой на аэропорт имени Ататюрка. Анкара подозревает террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и Киргизии) в совершении нападения на клуб Reina в Стамбуле", передает турецкое издание.

Точные данные о вероятном исполнителе теракта пока не приводятся.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек, в том числе россиянка. Еще почти 70 человек получили ранения.