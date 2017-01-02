Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции сообщило имя погибшей россиянки в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь.
"В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере диппредставительства РФ в Турции.
В свою очередь пресс-атташе Генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев сообщил в эфире "Первого накала": "сегодня в Стамбул прибыли ее родственники, была проведена процедура опознания. Гасанова Нурана, 1988 года рождения. В Стамбуле девушка находилась как частное лицо, в новогоднюю ночь отдыхала в ночном клубе, где все произошло".
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.
Стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в клубе Reina, сообщают в понедельник турецкие СМИ.
Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.
При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они "поддерживали контакт с боевиками ИГ".
В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают СМИ.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В нападении подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии.
В правоохранительных органах Узбекистана пока воздерживаются от комментариев по данному поводу, но заявляют, что готовы к сотрудничеству с коллегами из Турции.