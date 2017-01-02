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Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле

Жертвой трагедии стала 28-летняя Нурана Гасанова, в клубе, где произошел теракт, она находилась как частное лицо

Посольство РФ в Турции подтвердило гибель россиянки в теракте в Стамбуле
Акция памяти жертв теракта у ночного клуба Reina в Стамбуле
Фото: AP/TASS, Emrah Gurel

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Посольство России в Турции сообщило имя погибшей россиянки в результате теракта в Стамбуле в новогоднюю ночь.

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"В результате циничного теракта в Стамбуле погибла гражданка России Нурана Гасанова. Наши самые глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере диппредставительства РФ в Турции.

В свою очередь пресс-атташе Генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев сообщил в эфире "Первого накала": "сегодня в Стамбул прибыли ее родственники, была проведена процедура опознания. Гасанова Нурана, 1988 года рождения. В Стамбуле девушка находилась как частное лицо, в новогоднюю ночь отдыхала в ночном клубе, где все произошло".

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в новогоднюю ночь. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Еще почти 70 человек получили ранения.

Стражи порядка Турции задержали восьмерых человек, вероятно, причастных к террористическому акту в клубе Reina, сообщают в понедельник турецкие СМИ.

Подробной информации о личностях задержанных пока не приводится.

При этом за последнюю неделю власти Турции провели целый ряд задержаний предполагаемых сторонников террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Как отмечается в заявлении МВД страны, выдержки из которого приводят издания, почти 150 человек находятся под стражей. По данным властей, они "поддерживали контакт с боевиками ИГ".

В настоящее время 25 из них уже предъявлены официальные обвинения, подчеркивают СМИ.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В нападении подозревают гражданина Узбекистана или Киргизии.

В правоохранительных органах Узбекистана пока воздерживаются от комментариев по данному поводу, но заявляют, что готовы к сотрудничеству с коллегами из Турции.

Теги: Стамбул, Турция
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