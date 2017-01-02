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Сторона Трампа заявила об отсутствии фактов причастности РФ к хакерским атакам

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Разведывательные службы США в настоящий момент не располагают информацией о причастности России к хакерским атакам на системы американских структур, заявил в понедельник представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер.

"У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что они (Россия - ИФ) действительно оказали таким образом влияние на ход выборов", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Ранее Спайсер также подчеркивал, что Вашингтону стоит задуматься о пропорциональности санкций, введенных против России в декабре в связи с обвинениями в хакерских атаках.

Теги: Дональд Трамп, Шон Спайсер, США, Россия
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