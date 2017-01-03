СМИ узнали о возможном предложении Лайтхайзеру стать торговым представителем США

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп, как ожидается, предложит должность торгового представителя Соединенных Штатов экс-чиновнику Роберту Лайтхайзеру, работавшему в администрации президента Рональда Рейгана, пишет газета The Wall Street Journal .

В администрации Рейгана Лайтхайзер занимал должность заместителя торгового представителя США.

Издание называет Лайтхайзера основным кандидатом на этот пост. Его кандидатура, напоминает газета, потребует утверждения в Сенате американского Конгресса.

Кроме того, отмечается в сообщении The Wall Street Journal, Трамп также "продолжает изучать возможности, чтобы к его администрации смогли присоединиться два его родственника - его дочь Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер".