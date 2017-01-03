В Пентагоне заявили о способности системы ПРО отразить исходящую от КНДР угрозу

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - В Пентагоне убеждены, что американская система ПРО сможет отразить угрозу, исходящую из Северной Кореи, заявил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

"У нас есть комплексная оборонительная система. Мы убеждены, что эта система, над которой мы работаем, способна защитить нашу страну", - сказал он во вторник на брифинге в Вашингтоне, комментируя объявленные планы КНДР испытать межконтинентальную баллистическую ракету.

Кук также заверил, что США продолжат работать с Южной Кореей "с тем, чтобы максимально быстро и эффективно развернуть систему ПРО" для защиты союзника США.