Сенаторы США представят проект по санкциям против РФ на этой неделе

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Группа сенаторов США от Демократической и Республиканской партий на этой неделе представит законопроект, который позволит Конгрессу принять дополнительные санкции в отношении России, заявил журналистам во вторник сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин.

Как сообщает агентство Bloomberg, Кардин увязывает законопроект с хакерской активностью в России, якобы наблюдавшейся во время выборов в США.

Кроме того, законопроект будет касаться деятельности РФ в Европе, прежде всего на Украине, также в нем будут затрагиваться вопросы Сирии, сказал сенатор.

Ранее Кардин и его соратники выступали за создание независимой комиссии, в которую войдут как демократы, так и республиканцы, для изучения данных о возможном российском влиянии на выборы в США.

США 29 декабря 2016 года ввели новые антироссийские санкции за вмешательство хакеров в ход выборов президента США, якобы имевшее место при поддержке РФ. В частности, санкции подразумевают закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и в Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне, использовались "в целях разведки".

Кроме того, госдепартамент объявил 35 российских дипломатов, работавших в Вашингтоне и Сан-Франциско, персонами нон грата, 29 декабря им было предписано покинуть США в течение 72 часов.