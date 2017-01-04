Близ Мосула упал иракский вертолет Ми-35

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Боевой вертолет иракских ВВС потерпел крушение к югу от Мосула, погибли четверо военных, сообщают в среду западные СМИ.

По данным иракского военного командования, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

Погибли все находившиеся на борту.

СМИ отмечают, что это был Ми-35 российского производства.

Осенью 2016 года иракские военные и ополченцы приступили к операции, главная цель которой - освобождение Мосула от террористов. Поддержку с воздуха военным оказывают ВВС стран, входящих в возглавляемую США коалицию.