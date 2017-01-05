В Сирии за сутки зафиксировали 28 нарушений перемирия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки зафиксировали 15 нарушений перемирия в Сирии, турецкая сторона сообщила о 13 нарушениях, сообщили в четверг в Центре по примирению враждующих сторона на территории Сирии.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 15 нарушений. В провинциях Хама - 5, Дамаск - 5, Латакия - 3, Алеппо - 2", - говорится в сообщении центра.

"Турецкой частью представительства зафиксировано 13 нарушений, из них в провинциях Хама - 4, Идлиб - 3, Дамаск - 3, Алеппо - 1, Латакия - 1, Деръа -1", - отметили российские военные.

По данным Центра РФ по примирению, по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются меры для исключения подобных случаев.

Как сообщили военные, "в результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами".

В центре заявили, что "процесс примирения в Сирийской Арабской республике проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями". Российские военные сообщили, что в прошедшие сутки продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.